Elke dag kleurrijke zonsopgang en -ondergang: dit is hoe dat kan (plus mooie plaatjes)

We hebben de afgelopen dagen te maken gehad met kleurrijke zonsopkomsten -en ondergangen. Sociale media staan vol met mooie foto's. Waarom is het juist op dat moment van de dag zo kleurrijk en niet midden op de dag? Weerman Robert de Vries legt het uit.

Het is een typische Nederlandse zomer de afgelopen dagen. Geregeld zon, rond de 22 graden, maar vooral: buien. En dat is precies de reden waarom we de laatste dagen zulke mooie luchten zien.

Want alles heeft te maken met de stofdeeltjes en de hoeveelheid waterdamp in de lucht, legt De Vries uit. Meer (stof)deeltjes in de lucht zorgt voor meer verstrooiing van het licht. Door de buien van de afgelopen dagen zat er veel vocht of waterdamp in de lucht en daardoor werd de zonsondergang en -opvang dus extra mooi rood.

Hoe wordt de lucht zo mooi rood?

Maar hoe ontstaat überhaupt deze mooie rode kleur? De Vries legt uit: zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Blauw licht heeft een kortere golflengte en wordt daardoor makkelijker verstrooid waardoor de lucht overdag blauw is. Als de zon op gaat of onder moet het licht een langere afstand afleggen in de atmosfeer. Het blauwe licht met een korte golflengte wordt sneller verstrooid. Het oranje en rode licht blijft over, want heeft een langere golflengte. Daardoor zie je op dit moment van de dag deze kleuren.

De mooiste foto's die we woensdag binnenkregen op een rijtje:

Zonsopgang in Zoetermeer: beeld: Ineke Loois

Mooie lucht op Texel, beeld: Jan Willem van Wendel

Roze kleuren in Dronten, beeld: Jannine Kroeze

Westzaan in de zon, beeld: Kees Jak