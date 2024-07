Eindelijk zomerweer op komst, maar eerst nog even doorbijten

Komende vrijdag gaat de zomer officieel van start. En na weken wisselvallig weer met veel regen, onweer en harde wind, lijkt er nu toch écht zomerweer aan te komen. Maar daarvoor moeten we nog even een weekje doorbijten.

Maandagochtend trekken er nog buien vanuit het zuidwesten over het land. In het noorden en in de kustprovincies is het droog met ruimte voor de zon. In de middag klaart het in een groot deel van het land op, alleen in de oostelijke helft vallen nog wat buitjes. De temperatuur ligt tussen de 18 graden aan de kust tot maximaal 22 graden in het binnenland.

Donderdag lokaal 24 graden

Dinsdag wordt een echte 'dip-dag' met veel bewolking en regenbuien die vanuit het zuiden over ons land trekken. De meeste zon is te vinden in de kustregio's en het wordt zo'n 18 tot 22 graden. Woensdag is het overwegend droog met veel ruimte voor de zon, in het binnenland een aantal stapelwolken.

Ook de donderdag belooft een mooie dag te worden met droog en zonnig weer. Lokaal kan het zelfs zomers worden met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Aan het einde van de dag is er wel kans op stevige regen- en onweersbuien. De dagen daarna wordt het weer iets minder warm en trekken er opnieuw buien over het land.

Eindelijk zomerweer

"Maar daarna in de laatste week van juni lijkt er toch eindelijk een warmere en drogere zomerperiode aan te breken", aldus meteoroloog Laura Osinga. Eerder deed ook meteoroloog Jordi Huirne een voorspelling wanneer we eindelijk zomerweer kunnen verwachten. Die voorspelling lees je hier.