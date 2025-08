Einde van herfstachtig weer in zicht, vanaf woensdag komt de zon terug

Wacht je al dagen lang met smart om al die leuke zomerkleding in je kast te kunnen dragen? Dan zul je blij zijn om te horen dat het herfstachtige weer vanaf woensdag voorbij lijkt te zijn. Dinsdag is het weer nog wisselvallig, en zul je er goed aan doen nog een jasje mee te nemen.

We beginnen dinsdagochtend nog vrij zonnig en droog, maar later in de ochtend kan er in de noordelijke provincies al wel een bui vallen. Het waait nog steeds stevig. Vooral de westelijke wind in het Waddengebied is met windkracht 6 nog altijd krachtig.

In de middag vallen er op meer plaatsen buien, al lijkt het in de zuidelijke provincies op de meeste plaatsen wel droog te blijven. Met een graad of 19 op de Wadden tot 22 graden in Zuid-Limburg is het een paar graden minder warm dan normaal in de eerste week van augustus.

Vanavond vallen er nog een paar buien, maar neemt de wind al wel in kracht af. Komende nacht wordt het overal droog en koelt het af tot lokaal 10 graden.

Gelukkig voor zomerliefhebbers lijkt het einde van deze wisselvallige en minder warme zomerperiode in zicht. Vanaf woensdag blijft het grotendeels droog. De windkracht neemt af en de zon zal vaker doorbreken. Daardoor zullen de temperaturen de komende dagen omhoog gaan: het kwik kan dan stijgen naar 24 tot 29 graden.