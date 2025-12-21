Eerste officiële winterdag begint zacht, maar winterweer staat voor de deur

Het is zondag de eerste officiële winterdag, na de langste nacht volgt nu de kortste dag van het jaar. Het weer lijkt zich er ook aan te houden, want in de aanloop naar Kerst wakkert de oostelijke wind aan en wordt het snel kouder.

We beginnen met veel wolken en in het zuidwesten ook wat lichte regen. In de loop van de ochtend breekt vanuit het oosten de zon op steeds meer plaatsen door. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. Met een matige oostenwind wordt het dan nog 9 graden in de noordelijke provincies tot een graad of 12 in Limburg.

Zondagavond en komende nacht trekt de oostelijke wind verder aan en stroomt er al steeds meer koude lucht ons land binnen.

Maandag is het in het noorden overwegend bewolkt terwijl op andere plaatsen de zon zich vaker laat zien. In het zuiden kan het nog lokaal 9 graden worden, maar op de meeste plaatsen wordt het maximaal een graad of 6.

Rond het vriespunt

Richting Kerst wordt het snel kouder, maar laat de zon zich ook steeds vaker zien. Tijdens de kerstdagen waait er een gure noordoostenwind, vriest het ’s nachts een paar graden en komt overdag de temperatuur nog maar net boven nul uit.