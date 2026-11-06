Eerste vorst van deze herfst is een feit

De herfst laat voor het eerst echt van zich horen: vannacht daalde de temperatuur in Woensdrecht als eerste KNMI-station onder het vriespunt en daarmee heeft het voor het eerst dit herfstseizoen gevroren op de normale waarnemingshoogte van anderhalve meter. Aan de grond kwam het volgens meteoroloog Robert de Vries dit seizoen al eerder tot vorst.

Gemiddeld wordt de eerste vorst van het seizoen in ons land al rond 21 oktober gemeten. Dat betekent dat we dit jaar behoorlijk laat zijn. Vorig jaar moesten we zelfs wachten tot 16 november voordat de eerste vorst optrad. In 2000 gebeurde dat nog later, namelijk op 16 december. In 1971 kregen we al op 15 september te maken met de eerste vorst. Dat was recordvroeg.

Eerder in binnenland

Door klimaatverandering zien we dat de eerste vorst van het seizoen steeds later optreedt. In de periode 1961 tot en met 1990 was de gemiddelde datum 15 oktober. Tegenwoordig is dat bijna een week later. Gemiddeld genomen komt de eerste vorst van het seizoen eerder voor in het binnenland dan aan de kust. Het zeewater is in deze tijd van het jaar namelijk nog relatief warm en remt de afkoeling aan de kust af. Op Vlieland valt de eerste vorst gemiddeld op 6 december en in Vlissingen zelfs pas op 12 december.

De eerste vorst van dit seizoen is overigens niet meteen een voorbode van een langdurige winterse periode. De komende nacht lijkt het nog wel koud te worden, met in het oosten mogelijk nog een graadje vorst. In de dagen daarna neemt de bewolking echter toe en loopt de nachttemperatuur steeds verder op. De bewolking functioneert als een soort dekentje, waardoor het niet meer zo sterk kan afkoelen.