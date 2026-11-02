Winterjas kan weer uit de kast: eerste nachtvorst op komst, maar ook volop zon

De temperaturen gaan de komende dagen flink omlaag. Door een oostelijke wind wordt steeds koudere lucht aangevoerd en neemt de kans op de eerste nachtvorst van het seizoen toe. Toch is er ook goed nieuws voor zonliefhebbers: vooral donderdag en vrijdag laat de zon zich volop zien.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is er veel bewolking, met plaatselijk een opklaring en hier en daar wat lichte (mot)regen. Landinwaarts daalt de temperatuur naar ongeveer 6 graden.

Dinsdag begint grijs, met op sommige plaatsen nog wat motregen. Vanuit het oosten breekt de bewolking in de loop van de dag steeds verder open. In de oostelijke helft van het land kan het zelfs helemaal zonnig worden. Het wordt maximaal 10 tot 11 graden, met een matige tot vrij krachtige oostenwind.

Kans op eerste nachtvorst

Vanaf woensdag blijft het droog en krijgen we donderdag en vrijdag volop zon. Toch is een warme jas geen overbodige luxe. Overdag komt de temperatuur met moeite rond de 9 graden uit. Tijdens de nachten kan het landinwaarts zelfs voor het eerst dit seizoen gaan vriezen.

In het weekend krijgt de zon wat meer concurrentie van bewolking, maar het blijft overal droog. Met weinig wind en temperaturen rond de 8 graden wordt het rustig, maar behoorlijk koud herfstweer.