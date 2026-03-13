Eerst regen en harde wind, later wat opklaringen

Vrijdagochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt enige tijd regen, met flink wat wind en in het noordwesten eerst af en toe een stormachtige zuidwestenwind. Tegen het einde van de ochtend wordt het in het westen droger met enkele opklaringen. Vrijdagmiddag regent het in het oosten nog een tijd, terwijl in het westen en noorden soms de zon doorbreekt bij 8 tot 10 graden.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.