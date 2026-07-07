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Eerst flinke temperatuurverschillen, daarna tropische hitte in heel Nederland

Weerbericht

Vandaag, 08:06

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Nederland krijgt ook dinsdag te maken met flinke temperatuurverschillen. Waar het in het noorden met 22 tot 23 graden relatief koel blijft en veel bewolking hangt, kan het in het uiterste zuiden lokaal 28 graden worden. Daar laat ook de zon zich het vaakst zien.

De komende dagen blijft het overal droog en wordt het steeds zonniger. Vrijdag wordt het in het zuiden voor het eerst tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden. In het weekend kan het kwik daar zelfs oplopen tot ongeveer 32 graden.

Benieuwd waar en wanneer het het warmst wordt? Bekijk het volledige weerbericht in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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