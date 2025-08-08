Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Droog, zonnig en warm: mooie zomerdagen op komst

Weerbericht

Vandaag, 07:35

Link gekopieerd

Het blijft voorlopig warm en nagenoeg droog zomerweer in Nederland. Vanaf het weekend komt er bovendien steeds meer ruimte voor de zon en lopen de temperaturen verder op.

Vrijdag begint met veel wolkenvelden, waar lokaal nog wat lichte regen uit kan vallen. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. De meeste zon is te vinden langs de kust, landinwaarts hangen er meer wolken en is lokaal nog een spetterbuitje mogelijk. De west- tot zuidwestenwind neemt in kracht af en met maxima rond de 24 graden is het aangenaam zomerweer.

In het weekend blijft het droog en is het zonnig. Er staat weinig wind en de temperaturen lopen nog een paar graden op, lokaal tot wel 28 graden.

Tropisch warm

Ook begin volgende week houdt het zonnige zomerweer aan en wordt het nog heter. In het oosten en zuiden kan het zelfs tropisch warm worden met temperaturen van ruim 30 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.