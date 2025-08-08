Droog, zonnig en warm: mooie zomerdagen op komst

Het blijft voorlopig warm en nagenoeg droog zomerweer in Nederland. Vanaf het weekend komt er bovendien steeds meer ruimte voor de zon en lopen de temperaturen verder op.

Vrijdag begint met veel wolkenvelden, waar lokaal nog wat lichte regen uit kan vallen. In de loop van de dag laat de zon zich steeds vaker zien. De meeste zon is te vinden langs de kust, landinwaarts hangen er meer wolken en is lokaal nog een spetterbuitje mogelijk. De west- tot zuidwestenwind neemt in kracht af en met maxima rond de 24 graden is het aangenaam zomerweer.

In het weekend blijft het droog en is het zonnig. Er staat weinig wind en de temperaturen lopen nog een paar graden op, lokaal tot wel 28 graden.

Tropisch warm

Ook begin volgende week houdt het zonnige zomerweer aan en wordt het nog heter. In het oosten en zuiden kan het zelfs tropisch warm worden met temperaturen van ruim 30 graden.