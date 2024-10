Droog herfstweer in aantocht: later deze week zonnig en hogere temperaturen

Oktober is natuurlijk een herfstmaand, maar dat deze zo nat is begonnen, had niemand gewild. Toch is het zo, maar er is licht aan het einde van de tunnel: het wordt beter deze week. Woensdag is het nog bewolkt en valt er af en toe een bui, maar daarna gaat het de goede kant op.

Dan gaan we namelijk een andere kant van het najaar zien. Vanaf woensdag waait er een wind uit noordoostelijke richting, die droge lucht met zich meebrengt.

Het wordt wel wat kouder in de nacht - we krijgen zelfs te maken met vorst en er zal wat mist blijven hangen in de ochtenden - wat vooral automobilisten kan verrassen. Maar dat betekent dat het overdag beter is.

Aangenaam

Woensdag al, maar zeker vanaf donderdag, zal de zon meer schijnen en loopt de temperatuur op tot 16 graden. Met het zonnetje erbij is het de komende dagen dus aangenaam weer.

Geniet er maar van: zondag worden pas de eerste buien weer verwacht.