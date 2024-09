Droge zondag met volop zon, maar pas op voor ochtendmist

De zondag nodigt uit om lekker naar buiten te gaan, maar de dag start wel fris. Volgens meteoroloog Robert de Vries daalde de temperatuur zondagochtend in Twente aan de grond naar -0,2 graden. In het noordelijke kustgebied zijn wat wolkenvelden, maar het blijft droog.

In de ochtend komen er mistbanken voor, vooral in het oosten en midden van het land, met soms een zicht van minder dan 200 meter. De zon zal echter snel de mist doen verdwijnen, waarna de temperatuur oploopt naar 15 à 16 graden. Het blijft zonnig met enkel wat sluierbewolking en stapelwolken in het noorden.

Dinsdag natte dag

Maandag trekt regen vanuit het zuidwesten het land binnen, met nog een kleine kans op zon in het noordoosten. De temperatuur ligt rond de 15 graden, maar door de regen voelt het kouder aan. Dinsdag wordt een natte dag, met stevige windstoten aan de kust, waar windkracht 7 mogelijk is.

Vanaf woensdag klaart het op en krijgen we een paar droge dagen. Donderdag en vrijdag verlopen droog met flink wat zon en een middagtemperatuur rond de 16 graden. De nachten blijven met lage temperaturen fris.