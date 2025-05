Dit wordt het weer op Moederdag (misschien wel zonnigste ooit)

Haal je zonnebril en korte broek maar uit de kast, want we staan aan de vooravond van een extreem zonnige en droge periode. Zondag kunnen de moeders letterlijk in het zonnetje worden gezet, want volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne schijnt de zon bijna 15 uur. Met plaatselijk 25 graden wordt het een zomerse editie. Maar wordt het ook de zonnigste?

Een krachtig hogedrukgebied schuift de komende dagen van Schotland over onze Noordzee naar Scandinavië, om daar nog lange tijd te blijven liggen. Daardoor worden storingen op afstand gehouden en blijft het in Nederland nog lang zonnig en droog. Om die reden is het in Zuid-Europa vaak helemaal niet zo’n lekker lenteweer.

Zo is het in Spanje dit voorjaar behoorlijk wisselvallig, doordat lagedrukgebieden zich daar goed thuis voelen. De situatie is dus het tegenovergestelde van normaal.

Moeders in het zonnetje

Dankzij het hogedrukgebied waait er dit weekend en ook de hele volgende week een droge en warme oostenwind. Vanaf zaterdag is er op de meeste plaatsen dagenlang geen wolkje meer aan de lucht. Dit geldt ook voor zondag. Moederdag verloopt zonovergoten en dat betekent dat de zon 14,5 uur gaat schijnen, de maximale duur voor 11 mei.

Na een frisse start in de vroege ochtend, met temperaturen tussen 5 en 10 graden, wordt het in de middag aangenaam warm: 22 graden in het noorden van het land, 24 graden in Utrecht en plaatselijk 25 graden in het westen van Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen. Wie lekker op de Waddeneilanden vertoeft, moet het doen met een graad of 18, maar ook daar schijnt de zon volop.

De oostenwind is matig, met een windkracht 3, maar haalt nabij het open water soms een windkracht 5.

Recordzonnig?

Ondanks dat er geen wolkje aan de lucht is, lijkt een (gedeeld) record er nét niet in te zitten. Moederdag wordt namelijk op de tweede zondag van mei gevierd, en de datum verschilt van 8 tot en met 14 mei. De zonnigste Moederdag ooit gemeten viel in 2000, toen scheen de zon op 14 mei maar liefst 14,6 uur. Omdat het komende zondag 11 mei is, halen we dankzij de iets kortere daglengte de 14,6 uur nét niet.

Het wordt dan een gedeelde tweede plek, samen met 1941 en 1980. Deze jaren viel Moederdag ook op 11 mei en scheen de zon in De Bilt 14,5 uur.

Gestegen temperatuur

Vorig jaar was Moederdag ook al zonnig, met 14,3 uur zon. Dit betekende een 6de plek in de top 10 zonnigste Moederdagen. Opmerkelijk is dat de top 10 voor 6 jaren uit deze eeuw bestaat. Door de klimaatverandering neemt de kans op een warme, droge en zonnige Moederdag toe. Zo is de gemiddelde maximumtemperatuur gestegen van 17,2 graden in de vorige eeuw naar 19,4 graden deze eeuw.

In de vorige eeuw regende het op 35 procent van de Moederdagen, tegen 32 procent deze eeuw. En het aantal zonuren is gestegen van 6,8 naar 8,5.

Soms tropisch

In 1976 was officieel sprake van een tropische Moederdag met in De Bilt 30,4 graden. In Noord-Brabant werd het nog heter: Volkel kwam op 30,5 graden uit en Gemert op 30,9 graden. In 1945 werd het nét geen 30 graden in De Bilt, met 29,8 graden. Op andere plekken dieper landinwaarts lukte dat wel, zo werd het in Maastricht 31,0 graden en in het Achterhoekse Warnsveld 32,9 graden.

Nooit eerder was het op Moederdag zo heet. De koudste editie vond plaats in 1943, met in De Bilt hooguit 10,4 graden. In 1962 was het lokaal nog wat kouder, met in Den Helder slechts 8,4 graden als middagtemperatuur.

Sinds wanneer vieren we Moederdag?

Sinds 1928 bestaat Moederdag officieel in Nederland, maar de traditie begon al in 1925. De oorsprong van de geschiedenis van Moederdag ligt bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De feestdag werd geïntroduceerd om de bloemenverkoop in Nederland te stimuleren. Dat is gelukt. Tot op de dag van vandaag is een bos bloemen het populairste moederdagcadeau.

Pas alleen wel op: