Bewolkte maandag maakt plaats voor zonnige nazomerdag

Maandag laat de zon zich minder vaak zien en valt plaatselijk wat regen of een bui. Dinsdag ziet het weer er een stuk beter uit: de zon breekt vaker door en met 23 tot 28 graden wordt het op veel plaatsen zomers warm, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Maandagochtend is er vrij veel bewolking en valt er vooral in het westen plaatselijk wat regen of een bui. Het zuidoosten blijft meestal droog en daar vinden we de meeste zonneschijn. Het is niet koud met temperaturen van 16 of 17 graden en er staat weinig wind.

Maandagmiddag is er af en toe zon en maakt vooral het westen kans op een bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal een zomerse 25 graden in Limburg. Landinwaarts staat weinig wind.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag wordt de kans op buien in het westen en noorden groter, met een kleine kans op onweer. De nacht verloopt vrij warm met minima tussen 14 en 17 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Dinsdag zomers warm, daarna weer koeler

Dinsdag volgt een echte nazomerdag met de meeste zon in de middag. Het blijft droog en het wordt zeer warm met temperaturen van 23 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in Limburg. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidoosten.

Woensdag begint met zon. In de middag volgt meer bewolking, met later in het westen ook de eerste regen. Het wordt nog wel vrij warm met temperaturen tussen 22 en lokaal 28 graden.

In de nacht naar donderdag en donderdagochtend valt er regen. De warmte is dan verdreven, maar het kan nog altijd 21 graden worden.

Op vrijdag en zaterdag ziet het weer er best aardig uit met perioden met zon en een kleine kans op een bui. De temperaturen liggen rond de 19 graden. Dat is nog altijd boven de norm van 16 graden begin oktober.