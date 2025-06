Dinsdag wisselvallig, woensdag mogelijk 30 graden

Na een heldere nacht met lichtende nachtwolken krijgt Nederland dinsdag te maken met een wisselvallige dag. In het noorden overheerst de bewolking en kan wat regen vallen, terwijl het in het zuiden nog zonniger blijft. Vanaf woensdag wordt het warmer, met lokaal 30 graden, maar later in de week neemt de kans op stevige buien toe.

Op veel plaatsen begon de ochtend nog helder, maar vanuit het westen schuiven wolkenvelden het land binnen. Vooral in het noorden blijft het bewolkt, met af en toe wat regen en een stevige wind. In het zuiden is het rustiger, met afwisselend zon en wolken. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten.

Morgen zomers warm, daarna regen en onweer

Woensdag draait de wind naar het zuiden en wordt het flink warmer. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Ook in het binnenland zijn zomerse waarden mogelijk, terwijl het in het noorden met 21 tot 24 graden iets frisser blijft. De zon is op veel plekken aanwezig, al kan er plaatselijk een bui vallen.

In de nacht naar donderdag en donderdagochtend trekken regen- en onweersbuien over het land. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en staat er een stevige wind. Na donderdag wordt het weer rustiger, met in het weekend opnieuw veel zon en stijgende temperaturen.