Dag begint met mist, maar zon breekt af en toe door

Hoewel de zon zich de komende dagen geregeld laat zien, zijn het vooral wolkenvelden en plaatselijk wat mist die het weerbeeld bepalen. Neerslag blijft schaars en met temperaturen ruim boven de 10 graden voelt het zacht aan voor de tijd van het jaar. Ook richting november lijkt het droge najaarsweer nog even stand te houden.

Deze ochtend kan er lokaal wat mist voorkomen, maar verder is het zicht goed. Er komen flink wat wolkenvelden voor, maar af en toe breekt de zon ook door. Grootste kans op zon in het westen en zuiden van het land.

Ook komende nacht mist

Donderdagmiddag blijven er wolkenvelden aanwezig waaruit heel lokaal een enkel buitje kan vallen, maar veel stelt het niet voor. De temperatuur loopt op naar 15 a 16 graden. Het voelt zacht aan doordat de wind maar heel weinig zal voorstellen.

Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vooral dan kan er op een aantal plaatsen mist ontstaan in het binnenland. Er staat maar weinig wind bij temperaturen tussen de 5 en de 9 graden. De wind wordt vlak aan zee matig uit het oosten. In het binnenland stelt de wind weinig voor.

Bewolking maar droog

Vrijdagochtend kan het hier en daar wat mistig zijn, maar geleidelijk lost dat op en breekt de zon af en toe door.

Vrijdagmiddag is er veel zon in het zuiden van het land. Verder naar het noordoosten komt er meer bewolking voor, maar het blijft wel overal droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar 13 tot 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten, kracht 2 tot 3.

Bewolking speelt belangrijke rol

In het weekend zal de bewolking een belangrijke rol spelen, maar af en toe breekt de zon ook wel even door. Vooral in de loop van zondag kan er een beetje regen gaan vallen, maar meer dan 1 a 2 millimeter lijkt het niet te zijn. De middagtemperatuur ligt op beide dagen rond de 12 a 13 graden.

Volgende week houdt het rustige najaarsweer aan. De eerste week van november verloopt nagenoeg droog met wolkenvelden en zon. De temperatuur zal later in de week geleidelijk nog een paar graden gaan dalen. Mogelijk dat het vanaf de tweede week van november weer iets wisselvalliger wordt.