Code geel door gladheid tot 15.00 uur, daarna start wisselvallige week

Weerbericht

Vandaag, 08:56 - Update: 3 uur geleden

In Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland geldt tot 15.00 uur code geel vanwege gladheid na ijzel. Door bevriezing van natte wegen kan het plaatselijk zeer glad zijn.

Maandagochtend is het bewolkt en valt er af en toe regen of een bui. In het noordwesten en later op de dag kan ook in het noorden nevel of dooi-mist ontstaan. In de loop van de middag neemt in het zuiden opnieuw de kans op regen toe. De temperatuur stijgt naar 3 tot 7 graden bij een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag blijft het in het noorden en noordwesten nevelig of wat mistig. Verder trekt er nog een bui over het land, vooral over het midden en noorden. De temperatuur ligt rond de 3 graden in het noordoosten en rond 7 graden in het zuiden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Wisselvallig weer

Dinsdag blijft de bewolking een belangrijke rol spelen. Er trekt een gebied met lichte regen van zuid naar noord over het land. In de loop van de middag komen er vanuit het zuiden enkele opklaringen. Het wordt 6 tot maximaal 10 graden bij een matige tot krachtige zuidenwind.

Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. De bewolking overheerst en elke dag kan er regen of een bui vallen. De grootste kans op een droge dag is er donderdag en zaterdag. De wind blijft de hele week uit een zuidelijke richting komen.

