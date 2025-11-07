Code geel vanwege dichte mist, later breekt de zon door

In het westen van Nederland komt vrijdagochtend dichte mist voor, waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Eerder gold de waarschuwing ook voor delen van Utrecht en Noord-Brabant.

Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter, waardoor verkeer hinder kan ondervinden. De weerswaarschuwing blijft van kracht tot 11.00 uur. In de loop van de ochtend zal de mist geleidelijk oplossen. Daarna is er vooral in het midden en zuiden ruimte voor de zon.

In het oosten en noordoosten blijft het bewolkter, maar elders breekt de zon vaker door. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 graden in het noorden tot 17 of 18 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Zacht maar wisselvallig weekend

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag overheerst bewolking in het oosten en noorden. In Groningen kan wat motregen vallen. In het westen zijn opklaringen. De laagste temperatuur wordt verwacht in het zuidoosten, waar het afkoelt tot zo'n 5 graden. Onder de bewolking en in het westen blijft het 9 tot 10 graden.

Zaterdag trekken wolkenvelden over het land, met de meeste bewolking in het noordoosten. Daar kan opnieuw lichte motregen vallen. Het wordt 12 tot 14 graden en de wind blijft zwak. Zondag is het wisselvallig met een enkele bui, maar ook zon. Met 15 graden blijft het zacht.

Na het weekend begint maandag droog met af en toe zon. Dinsdag volgt mogelijk wat regen en daalt de temperatuur naar rond 12 graden. Tijdens Sint Maarten, dat vooral in het noorden wordt gevierd, lijkt het dinsdagavond grotendeels droog te blijven.