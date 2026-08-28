Vrijdag opnieuw onstuimig: code geel voor heel Nederland

De vrijdag begint bewolkt, maar vanuit het westen laat de zon zich steeds vaker zien. Lang duurt het rustige weer niet overal. In de middag ontstaan bij zo'n 22 graden opnieuw fikse buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd.

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Het KNMI heeft vrijdagmiddag voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege het onweer. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten in de avond het land. Volgens het weerinstituut is er kans op "windstoten, hagel en veel regen in korte tijd". Ook kunnen bomen omwaaien.

De weerwaarschuwing duurt in het zuidwesten van 12.00 tot 17.00 uur en schuift via het noordoosten over het land waar code geel tot 20.00 uur van kracht is.

Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Voor de nacht van donderdag op vrijdag gold ook al code geel vanwege onweersbuien.

Zwaarste buien aan de kust

In het weekend blijft het wisselvallig. Vooral in het kustgebied trekken stevige buien over, richting het binnenland blijft het wat droger. De buien zijn minder zwaar dan in de nacht van donderdag op vrijdag en op vrijdag. Met 21 tot 23 graden liggen de temperaturen rond normale waarden voor eind augustus.

Wil je weten of het de komende dagen wisselvallig blijft? Weervrouw Laura Osinga vertelt het je in de bovenstaande video.