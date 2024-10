Code geel om gevaarlijke mist in groot deel van Nederland

Het KNMI heeft zaterdagochtend code geel afgegeven voor dichte mist in de noordelijke helft van Nederland. In verschillende provincies, waaronder Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland, is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter. Deze verkeersbelemmerende mist kan voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg, vooral voor automobilisten.

De mist trekt naar verwachting halverwege de ochtend weg, rond 9 uur. Het KNMI benadrukt dat het raadzaam is om extra voorzichtig te rijden en de snelheid aan te passen. De mist kan het zicht sterk verminderen.

Wat betekent code geel?

Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer, zoals deze dichte mist, en dat men alert moet zijn. Deze waarschuwing wordt vaak uitgegeven voor situaties die in Nederland relatief vaak voorkomen, maar toch een gevaar kunnen vormen, vooral onderweg.