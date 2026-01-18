Code geel in Noord-Holland en Friesland om dichte mist, ook elders slecht zicht

In de provincies Noord-Holland en Friesland geldt zondagochtend code geel vanwege plaatselijk dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer hinder kan ondervinden door de mist.

Ook kan elders in het midden en noorden van het land plaatselijk dichte mist voorkomen, aldus het KNMI. Het zicht is dan minder dan 200 meter. Het zicht varieert sterk van plaats tot plaats, wat verraderlijk kan zijn.

Code geel geldt in de beide provincies tot 10.00 uur. De mist verdwijnt in de tweede helft van de ochtend weer.