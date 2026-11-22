Alweer een koude start op zondagochtend met op veel plaatsen lichte vorst en bovendien plaatselijk dichte mist. Voor lokale gladheid en dichte mist is code geel van kracht. De komende dagen wordt het nog kouder, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Zondagochtend zijn er opklaringen en valt in het noordelijke kustgebied nog een lichte bui. Elders is het droog, maar komt plaatselijk dichte mist voor. Ook kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt na 10.00 uur, maar de mist kan plaatselijk langer aanhouden. De temperatuur ligt zondagmiddag rond de 5 graden waar het mistig blijft, tot een graad of 8 in het westen van het land. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten.

Opnieuw kans op mist en vorst in de nacht

Zondagavond en in de nacht naar maandag is het vrijwel overal droog en komen brede opklaringen voor. Met name in het zuiden en zuidoosten is er opnieuw kans op mist. De temperaturen dalen naar 2 graden boven nul langs de kust tot lokaal 4 graden onder nul dieper landinwaarts.

Maandag begint de dag in het zuiden en zuidoosten grijs met kans op mist. Verder is er veel zon en blijft het droog. In Limburg wordt het 4 graden, in het noordwesten nog een graad of 8. Het is rustig met weinig wind.

Vanaf dinsdag nog kouder, gevoelstemperatuur onder nul

Vanaf dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Er volgt een periode met vrij koud winterweer, waarbij de temperaturen overdag maar net boven nul uitkomen. In de nacht en ochtend vriest het licht tot lokaal matig. De toenemende oostenwind op woensdag zorgt voor gevoelstemperaturen die de hele dag onder nul liggen!