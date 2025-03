Ochtend begint met dichte mist, later vandaag volop zon

Dinsdagochtend geldt in grote delen van het land code geel vanwege dichte mist, meldt het KNMI. In Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter, wat kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.

De mist trekt in de loop van de ochtend weg, waarna de zon steeds meer ruimte krijgt. De rest van de dag blijft het droog en zonnig met temperaturen tussen de 10 en 13 graden, al is het aan zee wat frisser.

Zaterdag mogelijk 20 graden

Woensdag blijft het droog en zonnig, met weinig wind. Opnieuw kan regionaal wat mist ontstaan, maar door de zon lost die snel op. Het wordt warmer dan vandaag: de temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden, terwijl het aan zee koeler blijft.

Vanaf donderdag draait de wind naar het zuiden en stroomt droge, warme lucht het land binnen. De kans op mist neemt af en de zon krijgt volop ruimte. De temperaturen schieten omhoog: donderdag tot en met zondag wordt het tussen de 15 en 19 graden. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, met in het zuidoosten mogelijk zelfs 20 graden. Daarmee zou dit de eerste lokale warme dag van het jaar kunnen worden.

Na het weekend kouder en wisselvalliger

In het weekend schuiven af en toe wat hoge wolkenvelden over, maar die zullen het zonnige weer nauwelijks verstoren. Na zondag verandert het weerbeeld: het wordt gevoelig kouder en de bewolking neemt toe. Ook kunnen er buien ontstaan en steekt een koude noordoostenwind op.