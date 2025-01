Code geel in delen Nederland door dichte mist: zicht plaatselijk minder dan 200 meter

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het Waddengebied, rond het IJsselmeer en in Limburg. Hiervoor geldt code geel tot middernacht. Woensdag veroorzaakte de mist al overlast en hinder in andere delen van het land.

"Vanavond kan de dichte mist zich opnieuw uitbreiden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden", aldus het KNMI. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 200 meter.

Bovenstaande video De mist zorgde woensdagochtend ook voor vertragingen op Schiphol. Tientallen vluchten werden geannuleerd. In de bovenstaande video reageren reizigers op de vertragingen en annuleringen.

Vertragingen op luchthavens

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt woensdagmiddag en -avond volledig stil door de dichte mist. Meer dan zeventig vluchten dreigen geannuleerd of omgeleid te worden naar andere luchthavens, zoals Weeze of Keulen. Ruim 12.000 passagiers zijn de dupe, meldt een woordvoerder van de luchthaven.

Schiphol kampte eerder op de dag al met flinke problemen door de hardnekkige mist. Woensdagmiddag waren meer dan honderd vluchten geannuleerd. KLM liet weten dat het uit voorzorg nog eens veertig vluchten voor donderdag schrapt. De luchtvaartmaatschappij voelt zich "overvallen" door de ernst van de mist, die volgens hen veel hardnekkiger was dan verwacht.

Tot middernacht

Het KNMI heeft in meerdere provincies code geel afgegeven vanwege het slechte zicht, dat soms minder dan 200 meter bedraagt. Hoewel in sommige gebieden de mist inmiddels is opgetrokken, blijft de waarschuwing tot middernacht van kracht. Dit geldt voor Limburg, Flevoland, Friesland, de Waddeneilanden en -zee, en het IJsselmeergebied.

Hart van Nederland / ANP