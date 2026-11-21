We beginnen deze zaterdag met de eerste code geel voor gladheid van deze herfst. In het oosten is het lokaal glad door bevriezing op gevoelige punten, zoals bruggen en viaducten, en op enkele lokale wegen. Dit blijft zo tot halverwege de ochtend, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Verder is het wisselend bewolkt en vallen er zaterdag enkele buien. In het zuiden wordt het zaterdagmiddag vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar 8 tot 10 graden. Daarmee is het voorlopig de laatste dag waarop we ergens de 10 graden kunnen noteren. De komende dagen wordt het namelijk merkbaar kouder. De wind is zwak tot matig en komt uit het (zuid)westen.

Kans op mist en gladheid in de nacht

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het op de meeste plaatsen droog en komen brede opklaringen voor. Alleen in het noorden valt mogelijk nog een bui. Op een aantal plaatsen kan (dichte) mist ontstaan, die hier en daar ook kan aanvriezen, met kans op lokale gladheid. Landinwaarts gaat het licht vriezen bij temperaturen tussen de -2 en -1 graden. Vlak aan zee is het zachter met een graad of 5.

Zondagochtend beginnen we hier en daar met (aanvriezende) mist. Als deze is opgelost, is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Hooguit in het noordoosten valt nog een laatste bui. Door een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het iets kouder met 6 tot 7 graden.

Volgende week wordt het flink kouder

Maandag is er veel zon en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden.

Vanaf dinsdag volgt licht winters weer met flink wat zon en blijft het droog. Halverwege de week liggen de temperaturen maar een paar graden boven het vriespunt. In de nachten vriest het licht, lokaal mogelijk zelfs matig, met temperaturen tussen de -5 en -1 graden.