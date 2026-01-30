Code geel in noordoosten door gladheid en sneeuw

In het noordoosten van Nederland geldt vrijdagochtend code geel vanwege gladheid door sneeuw en sneeuwresten. De koude lucht blijft daar hardnekkig hangen en zorgt de komende dagen voor grote temperatuurverschillen met het zuiden van het land, waar het duidelijk zachter is.

In het noordoosten kan het vrijdagochtend glad zijn door sneeuwval en sneeuwresten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en de Waddeneilanden. Volgens het weerinstituut is er kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Plaatselijk kan er tot de ochtend nog tot 2 centimeter sneeuw bijvallen.

Grijs in het noorden

De koude lucht blijft voorlopig aanwezig in het noordoosten. In de ochtend kan daar nog een enkele sneeuwvlok vallen, maar verder blijft het overwegend droog. In de zuidelijke helft van het land is er meer ruimte voor de zon. In Zuid-Limburg kan in de ochtend mist voorkomen.

In de middag is het in Groningen vooral grijs, terwijl elders af en toe de zon doorbreekt. Tegen het einde van de middag kan er in Zeeland wat regen vallen. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in het uiterste noordoosten tot ongeveer 6 graden in het zuiden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit oost tot zuidoost.

Verschillen blijven groot

In de avond en nacht neemt de bewolking toe en trekken enkele lichte buitjes over het land. In het noordoosten is daarbij ook kans op ijzel. Later in de nacht kan er in het zuiden meer regen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond -1 graad in het noordoosten en ongeveer 4 graden in het zuidwesten. Langs de kust waait het vrij krachtig tot krachtig uit oostelijke richting.

Ook de komende dagen blijven de verschillen groot. Zaterdag overheerst de bewolking en trekt er regen over het land, met in het zuiden later ook zon. Zondag en in de eerste helft van volgende week blijft het noorden te maken houden met koude lucht en mogelijk winterse neerslag, terwijl het midden en zuiden zachter blijven. De verdere ontwikkeling blijft onzeker.