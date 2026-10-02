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KNMI waarschuwt voor dichte mist in deze vijf provincies

Weerbericht

Vandaag, 06:34

In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht geldt vrijdagochtend code geel vanwege dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer last kan hebben van het slechte zicht.

De waarschuwing geldt van 06.00 tot 09.00 uur. Weggebruikers in de vier provincies moeten in die uren dus rekening houden met beperkt zicht. Op sommige plekken kan dat slechts een paar honderd meter zijn.

Ook buiten deze provincies kan het mistig zijn. Volgens de ANWB kunnen mistbanken voorkomen "in het hele land, met uitzondering van het zuiden".

Door ANP
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