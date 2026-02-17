Buien trekken over het land, stevige wind aan zee

Het is dinsdag wisselvallig met buien die vanuit het westen over het land trekken, meldt meteoroloog Robert de Vries. Tussendoor laat de zon zich soms even zien, maar het blijft fris. Vooral langs de kust staat een stevige wind.

In de avond wordt het geleidelijk rustiger en in de nacht kan het lokaal koud worden. De rest van de week laat een afwisseling zien van koude momenten en later weer zachter weer.

Het volledige weerbericht zie je in bovenstaande video.