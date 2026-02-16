Volg Hart van Nederland
Buien, hagel en natte sneeuw: wisselvallige dagen in vooruitzicht

Weerbericht

Vandaag, 07:05 - Update: 2 uur geleden

Het weer laat zich de komende dagen van een wisselvallige kant zien, meldt meteoroloog Dennis Wilt. In het oosten en noordoosten kan het lokaal glad zijn door sneeuwresten en geldt in de ochtend nog code geel. Over het hele land trekken buien, soms met hagel of onweer. De wind draait naar het westen en kan aan zee vrij krachtig zijn.

Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met kans op een winters tintje. Later in de week volgen mogelijk zelfs een paar koude nachten. Richting het weekend lijkt het zachter te worden, al blijft het nat.

