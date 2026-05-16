Buien en zon wisselen elkaar af, maar warmer en droger weer is op komst

Weerbericht

Vandaag, 07:56

Na een wisselvallige start van de dag laat de zon zich zaterdag steeds vaker zien. Toch blijft het wisselvallig, want verspreid over het land trekken ook buien voorbij. Vooral in de ochtend kunnen die al opduiken, afgewisseld met droge momenten en wat zon.

In de middag ontstaat opnieuw een mix van wolken, zonnige perioden en enkele buien. Vooral in het binnenland kan het tijdelijk flink nat worden. Aan de kust wordt het later op de dag juist vaker droog en breekt de zon langer door. Daarbij staat een matige zuidwestenwind en loopt de temperatuur op naar zo'n 13 tot lokaal 14 graden. Dat is een paar graden frisser dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar.

Zondag nog zachter

Zondag wordt het iets warmer. Met een zuiden- tot zuidwestenwind stroomt zachtere lucht het land binnen en daardoor stijgt het kwik naar 14 tot 16 graden. Helemaal droog blijft het niet, want ook dan vallen verspreid over de dag buien.

Wil je weten wanneer we eindelijk droger en warmer weer kunnen verwachten? Weervrouw Laura Osinga vertelt het in de video hierboven.

Beeld: Dilia van Zon

Door Redactie Hart van Nederland

