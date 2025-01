Bewolkte start, maar later vandaag breekt de zon door

De dag begint bewolkt en nat, vooral in het zuiden en oosten van het land. Plaatselijk kan daar tot 15 millimeter regen vallen. Toch blijft het niet de hele dag grauw: vanuit het noordwesten breekt in de loop van de middag steeds vaker de zon door.

Donderdagochtend regent het flink in het zuiden en oosten, terwijl het in het noorden al eerder droog wordt. Geleidelijk trekt de neerslag weg en maakt bewolking plaats voor opklaringen. In het zuidoosten blijft het echter langer grijs, en pas in de avond wordt het daar droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 7 graden, met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Rustig en fris weekend op komst

Vrijdag begint fris, met hier en daar nog een laatste bui. Verder blijft het droog en wisselend bewolkt, met af en toe zon. Dit is de opmaat naar een rustig weekend. Overdag blijft het droog en zonnig, maar de temperaturen blijven aan de lage kant: rond de 5 tot 6 graden.

's Nachts en in de vroege ochtend is er kans op dichte mist en lichte vorst. Dat kan zorgen voor gladheid op de weg. Wie vroeg de deur uit moet, doet er goed aan hier rekening mee te houden.