Bewolkte herfstdagen op komst, maar zon breekt af en toe door

Weerbericht

Vandaag, 09:25

Na een stormachtig weekend is er voor de komende dagen rustiger herfstweer voorspeld. Het blijft grotendeels bewolkt, maar de zon breekt ook af en toe door. Lokaal kan een enkele bui vallen. Het wordt gemiddeld 17 graden en daarmee vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Dinsdagochtend trekt er veel bewolking over het land, maar in het noordwesten is er ook ruimte voor de zon. In het zuidoosten kan mogelijk nog wat motregen vallen. In de loop van de dag blijft het grotendeels bewolkt. In het noorden en zuidoosten kan in de middag de zon doorbreken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt gemiddeld 18 graden.

Ook in de avond en nacht blijven de wolken hardnekkig, met lokaal mogelijk wat regen. De temperatuur blijft aan de hoge kant met 11 tot 13 graden.

Eentonig weerbeeld

Het weerbeeld blijft de komende dagen grotendeels hetzelfde. Woensdag blijft het flink bewolkt met af en toe een bui en wat ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 18 graden.

Donderdag is het overwegend droog met nog steeds veel bewolking. Vrijdag breekt de zon weer wat vaker door.

