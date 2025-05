Bewolkte en natte dag, maar wél af en toe ruimte voor de zon

Er trekken veel buien over ons land woensdag, maar die maken in de loop van de dag ruimte voor de zon, laat meteoroloog Jordi Huirne weten. In Limburg wordt het wel pas tegen de avond droog en zonnig. De dag begint overal bewolkt en in het zuidoosten is er zelfs kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden.

Woensdagavond en -nacht is het helder en rustig. Het koelt af tot 4 graden in het noordoosten en 12 graden langs de zuidwestkust. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe in het zuidwesten.

Donderdagochtend begint zonnig, maar in het westen raakt het snel bewolkt en gaat het regenen. In de middag is het overal bewolkt en valt er soms regen, vooral in het noorden van het land. Later in de middag droogt het wat op en breekt in het westen de zon weer door. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 graden op de Wadden en 21 graden in het zuiden.

Zonnig weekend

Vrijdag begint ook bewolkt, met vooral in het noorden en het oosten een paar buien. In de middag wordt het droog en breekt vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. De zuidwestenwind is dan niet meer zo sterk als de dagen daarvoor en het wordt een stuk warmer met 18 graden op de Wadden, 22 graden in Utrecht en 26 graden in het zuidoosten.

Zaterdag is de dag dat we weer echt kunnen genieten van het zomerse waar we voor deze week aan gewend waren geraakt, maar laat je paraplu niet thuisliggen. Er is flink wat zon, maar vooral het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt wel warm, want er stroomt zomerse warme lucht vanuit Frankrijk naar ons land. Het wordt 24 tot 27 graden. Alleen op de Waddeneilanden en langs de westelijke stranden blijft het iets frisser.

Zondag is er ook veel zon, maar ook kans op een bui. De zuidwestenwind trekt weer wat aan. Het wordt 20 tot 26 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig. De temperatuur zal rond de 20 graden liggen.