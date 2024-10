Warme en wisselvallige dagen op komst: dit staat je vandaag te wachten

Het weer wordt aankomende week steeds wisselvalliger, met vandaag al toenemende bewolking en later op de dag regen. Maar met temperaturen tussen de 16 en 18 graden blijft het warm voor de tijd van het jaar. Ook morgen verloopt nat, vooral in het zuiden en zuidoosten.

Zondag begint droog, maar de bewolking heeft inmiddels de overhand gekregen. Vooral in het westen neemt de kans op regen later in de middag toe. De zuidenwind is matig en neemt aan zee zelfs toe tot krachtig. Toch kunnen we hier en daar nog wat zonnestralen verwachten, vooral in de oostelijke delen van het land.

In de middag wordt het naar alle waarschijnlijkheid overwegend droog. "Dat is vooral voor de renners van de Amsterdamse marathon goed nieuws", vertelt meteoroloog Robert de Vries. "Misschien laat de zon zich nog even zien." De temperaturen lopen op tot 19 graden in het oosten en zuiden van het land. Aan de kust kan het, met windkracht 7 (50-61 km per uur), nog aardig hard waaien. In het binnenland is dat met windkracht 4 (20-28 km per uur) een stuk minder.

Regenbuien in de avond

Vanavond trekt de regen verder het land in, maar de hoeveelheden blijven beperkt. In de loop van de nacht wordt het in het noordwesten droog en kunnen er zelfs opklaringen voorkomen. De zuidwestenwind neemt af, waardoor het minder guur aanvoelt. De nachtelijke temperaturen liggen tussen de 12 en 15 graden, wat zorgt voor een zachte herfstnacht.

Morgenochtend trekt de bewolking vanuit het zuidwesten verder het land in, gevolgd door regen die vooral in het zuiden en zuidoosten intensiever zal zijn. In het noorden blijft het waarschijnlijk droger, maar overal zal het bewolkt en fris aanvoelen met temperaturen rond de 16 graden.

Zonnig weer

De rest van de week blijft het zacht, met het kwik rond de 17 graden. Woensdag en donderdag lijken mooie dagen te worden: het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte om te schijnen. Vanaf vrijdag wordt het dan weer wisselvalliger.