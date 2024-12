Bewolking, mist en motregen domineren het weerbeeld komende dagen

Het blijft de komende dagen wisselvallig in Nederland. Vandaag is het overwegend bewolkt en vooral in het oosten kan er ’s ochtends nog mist en nevel hangen. Her en der valt wat motregen. In het noordwesten kan vanmiddag sporadisch de zon doorbreken. De temperatuur varieert van 2 graden in Limburg tot 8 graden in Noord-Holland bij een matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met kans op motregen. Hoewel het niet sterk afkoelt, blijven de minima rond de 6 graden. Opvallend is dat de temperatuur later in de nacht zelfs iets oploopt, wat uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar.

Ook maandag houdt het bewolkte weer aan, wederom met af en toe een spat motregen. In het noordwesten is er opnieuw een kleine kans dat de zon doorbreekt. Dankzij een stevigere zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar een zachte 8 graden. Dat is een stuk warmer dan de gemiddelde 4 graden voor deze tijd van het jaar.

Natte afsluiter van 2024

Voor oudejaarsdag voorspelt het KNMI stevige windvlagen, met windkracht 4 tot 5 landinwaarts en windkracht 7 tot 8 aan zee. Het wordt overwegend bewolkt met regen, die rond de jaarwisseling in het midden van het land mogelijk intensiever wordt. Met 9 graden is het niet koud, maar door de harde wind voelt het kouder aan.

Nieuwjaarsdag blijft onstuimig met veel bewolking, regen en stevige wind. De maximumtemperatuur blijft steken rond 9 graden, wat aan de hoge kant is voor de tijd van het jaar.

Vanaf donderdag draait de wind naar het noordwesten en stroomt koudere lucht Nederland binnen. Hoewel de zon zich vaker laat zien, brengt deze weersverandering een guur gevoel met zich mee, inclusief winterse buien.