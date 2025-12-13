Anti-winters weekend: opklaringen en zachte temperaturen

Het weerbeeld in Nederland laat dit weekend en de komende dagen een wisselend patroon zien. Van opklaringen in het westen tot bewolking en motregen in het zuiden: dit is wat je kunt verwachten richting de start van de nieuwe werkweek.

Zaterdag komen de eerste opklaringen voor in het westen van het land. Op andere plekken is het nog even bewolkt en kan er wat motregen vallen. In de middag is de noordwestelijke helft van het land (vrij) zonnig. In Limburg komen nog veel wolken voor en kan er een beetje motregen vallen. Het wordt maximaal 9 tot 11 graden bij een zwakke tot matige wind.

Zaterdagavond en -nacht komen er enkele opklaringen voor, maar ook laaghangende wolkenvelden en kan er wat mist ontstaan. Tijdens opklaringen kan het kwik in het binnenland lokaal nog 2 graden bereiken. De wind is zwak tot matig boven land uit zuid tot zuidwest. Langs de kust en de Wadden vrij krachtig, windkracht 5.

Zondag trekt er veel bewolking over het land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 10 graden bij een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Begin van de werkweek

De nieuwe werkweek begint maandag vrij zonnig en droog. Met een zuidelijke wind wordt nog steeds vrij zachte lucht aangevoerd. Dinsdag iets meer bewolking, maar de zon heeft nog zeker een belangrijke rol in het weerbeeld. De temperatuur loopt nog wat verder op. Woensdag wordt de bewolking dikker en vanaf donderdag neemt de kans op regen weer toe. De temperaturen blijven tijdens de laatste week voor de kerstvakantie anti-winters in ons land.