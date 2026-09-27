Dinsdag mogelijk 30 graden: uitzonderlijk warm voor september

De herfst lijkt de komende dagen even ver weg. Volgens meteoroloog Stefan van der Gijze begint deze zondag zonnig en warm, maar vooral dinsdag en woensdag springen eruit. Dan kan het uitzonderlijk warm worden voor de tijd van het jaar, met dinsdag lokaal zelfs 30 graden.

Zondag volgt een warme najaarsdag met veel zon en blijft het droog. In Limburg wordt het zelfs zomers warm, met maxima tot rond 26 graden. Maandag vallen een paar buien. De echte warmte volgt dinsdag en woensdag, met mogelijk recordhoge temperaturen.

Zondagochtend is er veel zon en wat sluierbewolking. Er staat weinig wind en halverwege de ochtend lopen de temperaturen op naar 14 of 15 graden.

Zondagmiddag is het vriendelijk en warm najaarsweer met veel zon en blijft het droog. De temperaturen liggen rond 21 graden in het noorden, 23 graden in het midden van het land en 25 graden of iets meer in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting.

Zondagavond neemt de bewolking vooral in het westen van het land toe. Later op de avond is daar mogelijk een spat regen. Die kans blijft in de nacht naar maandag bestaan, bij minima tussen 11 en 17 graden.

Maandag enkele buien

Maandag zien we de meeste bewolking in het westen en noorden en kan wat regen of een bui vallen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog en zien we de meeste zonneschijn. Daar wordt het zomers warm met maxima rond 25 graden, elders wordt het 20 tot 23 graden. Landinwaarts staat weinig wind, langs de kust waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Dinsdag mogelijk 30 graden

Dinsdag wordt het uitzonderlijk warm en is er veel zon te verwachten. De temperaturen liggen dan van noord naar zuid tussen 24 en 30 graden.

Woensdag zijn er perioden met zon en is er later op de dag kans op een bui. Het wordt een fractie minder warm, met temperaturen van 23 tot 28 graden.