Maandag nog nat en grijs, dinsdag schiet temperatuur omhoog

De nieuwe week begint nog wat rommelig, maar dinsdag lijkt het weer even helemaal los te gaan: in het oosten en zuidoosten kan het dan zomaar een zomerse 26 graden worden. Echt lang houden we daar niet van, want vanaf woensdag wordt het weer wisselvalliger.

Maandagmiddag ontstaan er enkele buien, vooral in het midden en oosten van het land. "Daarbij zou ook een klap onweer kunnen voorkomen", zegt meteoroloog Robert de Vries. In het westen klaart het juist op, maar blijft het wat frisser. In het oosten wordt het nog een graad of 20, in het westen moet je het doen met 16 tot 18 graden. Er staat een matige westenwind.

De avond en nacht verlopen grotendeels rustig en helder, al kunnen er in het westen later wat sluierwolken opduiken. De temperatuur zakt naar 6 graden in het oosten en noordoosten, terwijl het in de Kop van Noord-Holland met 11 graden wat zachter blijft. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.

Zomers warm

Dinsdag begint vriendelijk, met een doorbrekend zonnetje. "In de loop van de dag komt er vanuit het westen wel meer bewolking aan", aldus De Vries. In het noordwesten kan aan het einde van de dag wat regen vallen. De wind trekt flink aan en aan zee kan het hard waaien, met windkracht 7. Toch is het vooral de warmte die opvalt: in het oosten en zuidoosten wordt het zomers warm met 25 tot 26 graden.

Maar wie denkt dat de zomer nu echt is begonnen, komt bedrogen uit. Vanaf woensdag slaat het weer om: buien, stevige zuidwestenwind en temperaturen van zo’n 18 à 19 graden. Daarmee zitten we iets onder het klimaatgemiddelde. Tijdens het Pinksterweekend blijft het fris. "Tweede Pinksterdag ziet er volgens de huidige prognose droger uit", zegt De Vries.