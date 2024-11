Winterjas uit de kast: grijs en kil novemberweer op komst

Grijs weer en frisse temperaturen hebben de komende dagen de overhand. In het weekend hebben we gelukkig wat meer kans dat de zon zich laat zien. Na maandag zorgt een noordelijke wind voor zonniger weer, maar ook voor frissere lucht en dalende temperaturen.

Donderdag is het grijs en koud met een oostenwind. Temperaturen liggen rond de 5 graden in het oosten en 8 graden aan de kust. In het zuidoosten kan de zon kort doorbreken.

Vrijdag blijft het kil en bewolkt met temperaturen van 5 tot 6 graden. Op plekken waar de zon schijnt, kan het met 8 graden iets warmer worden.

Mist

In het weekend blijft het grijs met kans op mist. Zaterdag kan de zon even schijnen, vooral in het zuidoosten. Het wordt 6 tot 11 graden. Zondag wordt het overal rond de 11 graden.

Maandag draait de wind naar het noorden, de zon breekt vaker door, maar buien komen ook opzetten. Temperaturen dalen vanaf dinsdag onder de 10 graden en krijgen we te maken met guur weer.