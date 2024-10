Komend weekend niet warm, maar wel heerlijk terrasweer!

Je hoeft je zonnebril nog niet op te bergen. Na de bewolking en regen van voormalig orkaan Kirk, wordt het vanaf vrijdag zo goed als droog met flink wat ruimte voor de zon. Wel is een warme jas geen overbodige luxe, want met maximaal 14 graden wordt het een stuk frisser. In de nachten kan de temperatuur dalen tot dicht bij het vriespunt.

Woensdag en donderdag is van fraai herfstweer nog geen sprake. Woensdag valt door de restanten van orkaan Kirk in de zuidoostelijke helft van het land flink wat regen. Regenliefhebbers kunnen het best in Zuid-Limburg terecht, daar kan maar liefst 50 millimeter regen vallen. Dat is driekwart van de normale maandhoeveelheid voor oktober. Het KNMI heeft dan ook niet voor niets code geel uitgeven in Limburg voor wateroverlast.

Stormachtig

Donderdagochtend trekken de meeste buien naar Duitsland weg. In de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon af en toe door, maar vooral in de kustgebieden blijven een paar buien mogelijk.

Terwijl de wind het woensdag rustig aan doet, gaat het in de nacht naar donderdag en donderdagochtend flink waaien. Op de stranden staat er dan een harde tot soms stormachtige noordwestenwind, windkracht 7 tot 8, met windvlagen rond 75 km/u. De zeer zware windstoten die bij Kirk horen trekken onder ons land door over Frankrijk en Duitsland. Donderdagmiddag wordt het steeds rustiger.

Zonnige vrijdag

De vrijdagmiddagborrel kan in de zon worden gehouden, want na een ietwat grijze start klaart het in de loop van de dag mooi op. Zeer lokaal trekt nog een buitje over, maar op de meeste plekken blijft het droog. In het noorden en westen waait een matige westenwind, maar in het zuiden staat er maar weinig wind en dan voelt het in het zonnetje heerlijk aan. Het wordt maximaal 14 graden en dat zijn normale temperaturen voor half oktober.

Koude nacht

In de heldere nacht naar zaterdag wordt het koud. Het koelt af tot een graad of 2, maar plaatselijk kan het kwik zakken tot rond het vriespunt. Mocht het lokaal een beetje vriezen dan is sprake van de eerste vorst van dit najaar. Afgelopen zaterdag 5 oktober lukte dit net niet, weerstation Twenthe bleef toen steken op 0,3 graden. Aan de grond vroor het wel op uitgebreide schaal en dat zal dit weekend ook weer gebeuren.

Zaterdag is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vooral in het noorden is de zon veelvuldig te zien, terwijl in het zuidoosten mogelijk een klein beetje regen kan vallen. Bij een zwakke zuidenwind wordt het 13 of 14 graden.

In de nacht naar zondag trekken buien over het land, maar overdag wordt het snel weer droog en vrij zonnig. Dit keer heeft het zuiden de meeste zonuren, terwijl in het noordoosten nog een buitje mogelijk is. Minpunt is de frisse noordwestenwind die opsteekt, maar in de zon uit de wind zal het nog steeds goed toeven zijn. Het wordt 14 graden.

20 graden?

Het is nog onzeker, maar verschillende computerberekeningen laten de wind volgende week naar het zuiden draaien. Als dat daadwerkelijk gebeurt en buien blijven uit, dan zou de temperatuur kunnen stijgen tot boven 20 graden.