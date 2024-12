Klaar met het grijze en grauwe weer: hoe vaak gaan we de zon dit jaar nog zien?

Goed nieuws voor zonliefhebbers: na de bijna recordlange reeks van 11 zonloze dagen op rij gaat morgen eindelijk de zon weer schijnen. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne hebben we sinds 1990 niet zo’n lange grijze periode gehad. Ook het afgelopen jaar was somber en telde sinds 2013 niet zo weinig zonuren. Maar hoe zit het met de laatste dagen van 2024?

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

De donkere dagen voor kerst waren voor mensen jonger dan 35 jaar nog nooit zo donker. Bij het KNMI in De Bilt heeft de zon al 10 dagen niet geschenen, en vandaag wordt waarschijnlijk de 11e dag op rij. Vrijdag is de zon in De Bilt voor het eerst in 12 dagen weer te zien.

We moeten terug naar Tweede Kerstdag 1989 voor een langere reeks zonloze dagen bij het KNMI. Toen bleef de zon 12 dagen achtereen afwezig.

Zes jaren nog somberder

Sinds het begin van de metingen zijn er zes jaren geweest met minstens 12 zonloze dagen op rij. Het jaar 1959 houdt het record: toen liet de zon in De Bilt vanaf 6 februari maar liefst twee weken op zich wachten.

Dat aantal halen we dit jaar gelukkig niet, maar een serie van 11 zonloze dagen op rij levert wel een zevende plek in de top tien op.

Eindelijk weer zon

In de kustprovincies breekt donderdagmiddag de zon door, maar in het binnenland klaart het pas op als het donker is. Vrijdag belooft een prima dag te worden met een heerlijk ochtendzonnetje in het hele land. In de middag neemt de bewolking toe, maar blijft de zon regelmatig zichtbaar. Ook blijft het op de meeste plaatsen droog.

In het weekend keert het grijze weer terug. Zaterdag wordt bewolkt en regenachtig. Zondag trekken buien over het land, soms met hagel. Het wordt guur, maar tussen de buien door laat de zon zich ook even zien. Maandag is het weerbeeld vergelijkbaar. Dinsdag valt misschien nog een spatje regen, maar ook dan komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperaturen schommelen tussen 7 en 10 graden, wat vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Alleen zondag voelt het iets frisser aan.

Alweer grijs en nog zachter

Vanaf de kerstdagen zijn we terug bij af. Een hogedrukgebied in de buurt van Nederland zorgt voor rustig en overwegend droog winterweer. Maar onder dat hogedrukgebied blijft veel bewolking hangen, en de zon is te zwak om deze weg te branden. De aanvoer van zachte, vochtige lucht vanaf de Atlantische Oceaan helpt ook niet mee.

Volgens de huidige berekeningen breekt de zon pas weer door op zondag 29 december. Maar lang duren die opklaringen niet. Richting oudejaarsdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Met maximumtemperaturen tussen 8 en 12 graden blijft het zacht winterweer.

Somber jaar

Het zal niemand verbazen dat 2024 als somber de boeken in gaat. Gemiddeld schijnt de zon in Nederland 1774 uur per jaar. Voor dit jaar wordt een totaal van 1745 uur verwacht. In 2013 was dit aantal voor het laatst lager, met 1711 zonuren.

Opvallend is dat het ondanks het lage aantal zonuren toch een recordwarm jaar wordt. De gemiddelde jaartemperatuur komt in De Bilt uit op 11,9 graden, tegen 10,5 graden normaal. Het oude record was 11,8 graden in 2023. Bovendien staat 2024 in de top drie natste jaren ooit, met gemiddeld 1053 millimeter neerslag tegenover 853 millimeter normaal. Alleen 1998 en 2023 waren nog natter.