Zuiden van het land ziet fotografisch noorderlicht, mogelijk meer plekken

In delen van Nederland waar opklaringen zijn, is zaterdagavond kans op noorderlicht. Een woordvoerder van Weeronline benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Maar een camera kan het verschijnsel wel oppikken.

Vooral uit het zuiden van Nederland komen al meldingen van noorderlicht, zegt hij, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het verschijnsel wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel.

Aurora borealis of noorderlicht ontstaat door activiteit van de zon. Geladen deeltjes worden uitgestoten tijdens een zonnestorm en botsen op de aardatmosfeer. Afhankelijk of de deeltjes botsen met zuurstof- of stikstofatomen ontstaat er dan een groene of roze gloed.