OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zuiden van het land ziet fotografisch noorderlicht, mogelijk meer plekken

Zuiden van het land ziet fotografisch noorderlicht, mogelijk meer plekken

Extreem weer

Gisteren, 21:31

Link gekopieerd

In delen van Nederland waar opklaringen zijn, is zaterdagavond kans op noorderlicht. Een woordvoerder van Weeronline benadrukt dat het gaat om fotografisch noorderlicht, dat niet of nauwelijks met het blote oog te zien is. Maar een camera kan het verschijnsel wel oppikken.

Vooral uit het zuiden van Nederland komen al meldingen van noorderlicht, zegt hij, want daar is minder bewolking dan in het noorden. Wie het verschijnsel wil zien, kan het beste kijken naar de noordwestelijke hemel.

Aurora borealis of noorderlicht ontstaat door activiteit van de zon. Geladen deeltjes worden uitgestoten tijdens een zonnestorm en botsen op de aardatmosfeer. Afhankelijk of de deeltjes botsen met zuurstof- of stikstofatomen ontstaat er dan een groene of roze gloed.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.