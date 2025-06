KNMI waarschuwt deze provincies voor zware onweers- en regenbuien met windstoten

Vrijdagavond is het oppassen geblazen in delen van Nederland. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland vanwege stevige onweersbuien die daar worden verwacht.

Volgens het KNMI kunnen de buien gepaard gaan met flinke neerslag: lokaal meer dan 30 millimeter regen in een uur tijd. Ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot en zware windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. De weerwaarschuwing geldt voor de avonduren, wanneer het noodweer naar verwachting losbarst.

Tropisch warm

De onweersbuien volgen op een broeierige zomerdag. Op veel plekken loopt het kwik vrijdag flink op. In het noorden wordt het rond de 27 graden, maar in het zuiden van het land kan het plaatselijk zelfs 33 graden worden.

Met deze tropische temperaturen is de kans op flinke buien later op de dag groter. Warme lucht kan namelijk veel vocht bevatten, en zodra die afkoelt, kan dat leiden tot hevige neerslag en stormachtig weer.

In de de drie provincies worden mensen aangeraden alert te zijn op snel veranderende weersomstandigheden. Vooral buitenactiviteiten en verkeer kunnen hinder ondervinden van het weer.