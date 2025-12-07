Volg Hart van Nederland
Warmste 7 december ooit gemeten: 14 graden in De Bilt

Extreem weer

Vandaag, 21:44

Het is zondag de warmste 7 december ooit gemeten, meldt Weeronline. Om 21.20 uur was het volgens het weerbureau in De Bilt 14,0 graden. "Het oude record was 13,8 graden en werd in 2007 gemeten. Mogelijk stijgt de temperatuur nog een paar tienden van een graad verder", aldus Weeronline.

Het record in De Bilt is al het tiende 'datum-warmterecord' van 2025. In maart werd zelfs drie keer een record gebroken en kwam het tot één evenaring. De vorige keer dat het recordwarm werd, was op 5 november.

Van een landelijk record over alle weerstations is geen sprake, aldus Weeronline. "Dit record staat nog steeds op 15,7 graden en werd in 1979 in het Limburgse Epen gemeten. De hoogst gemeten waarde over alle weerstations bedroeg zondag 15,0 graden en werd gemeten in het Zeeuwse Westdorpe. Daarmee is het een zeldzame zachte dag in december."

De komende dagen blijft het zacht. De temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden en in het zuidoosten kan het lokaal 15 graden worden.

Door ANP

