Storm, sneeuwbuien en -15 graden: dit waren de koudste pakjesavonden ooit

Pakjesavond verliep niet altijd zo nat en zacht als dit jaar. Hoewel het donderdagavond flink kan waaien, waardoor het fris of koud aanvoelt, hebben de Goedheiligman en zijn Pieten in het verleden wel degelijk koudere avonden doorstaan. Soms ging dat zelfs gepaard met temperaturen onder het vriespunt, sneeuw en dichte mist.

Hoewel het dit jaar flink kan gaan waaien (tot windkracht 8 langs de kust), heeft Sinterklaas lastigere jaren gekend tijdens pakjesavond. In de jaren 1914, 1915, 1951, 1954, 1961, 1972, 1979 en 2013 stormde het namelijk flink op 5 december.

Vooral 2013 was uitzonderlijk: op Vlieland werd windkracht 10 gemeten en in Stavoren (Friesland) werden windstoten tot 137 km/u geregistreerd. Regen, hagel en natte sneeuw maakten die avond extra zwaar. In 1962 was het juist extreem mistig, met plaatselijk zicht van minder dan 5 meter.

Minder koude pakjesavonden

Pakjesavond verloopt steeds minder koud. Halverwege de vorige eeuw was het gemiddeld nog 3 graden in De Bilt; deze eeuw is dat 5 graden. De kans op vorst neemt snel af. In de jaren ’90 vroor het tijdens vier pakjesavonden, terwijl dat deze eeuw alleen nog gebeurde in 2016 en 2020.

De warmste 5 december ooit hadden we in 2006, met in De Bilt 15,0 graden. In het Limburgse Ell werd het zelfs 16,0 graden. Tijdens pakjesavond was het toen een graad of 12. Toch was dit geen record, want in 1985 was het begin van de avond nog 13 graden.

Bibberend op het dak

Behoorlijk koud was het in 2016, toen de temperatuur in De Bilt zakte tot -4,4 graden. In het noordoosten was het zelfs -6 graden. Op pakjesavond in 1962 daalde de temperatuur in De Bilt, bij geen zuchtje wind, tot -8,4 graden, en in de nacht vroor het streng. Nog kouder was het in 1902 en 1933, met temperaturen tussen -11 en -14 graden.

Maar het ooit nóg kouder geweest voor Sinterklaas, in 1925 koelde het op sommige plaatsen af tot onder -15 graden. Winterswijk kwam, na een maximumtemperatuur op 5 december van -6,4 graden, in de nacht op -15,7 graden uit. Daarmee is dit landelijk de koudste Pakjesavond ooit. In De Bilt daalde het kwik van -5,3 graden naar -12,3 graden en in het Drentse Eelde van -7,8 naar -13,1 graden. Gelukkig voor Sinterklaas komen zulke temperaturen tegenwoordig, door het opwarmende klimaat, niet meer voor.