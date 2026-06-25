Scholen schrappen vrijdag lessen vanwege hitte

Op meerdere plekken in het land hoeven scholieren vrijdag niet naar school te gaan omdat het bijzonder warm wordt.

Het Yuverta in Roermond annuleert alle lessen en schoolactiviteiten. Geplande examens worden verplaatst naar volgende week. De school is in de ochtend wel open "voor wie daar prettiger kan studeren".

In Barneveld vervallen de lessen op zowel het Johannes Fontanus College als scholengemeenschap De Meerwaarde. "Komende vrijdag wordt naar verwachting de warmste dag van deze hittegolf, en mogelijk zelfs de warmste dag ooit gemeten in Nederland", verklaart De Meerwaarde.

Code rood

Het KNMI heeft voor vrijdag een weeralarm gegeven, code rood. Voor het eerst geldt dat vanwege de verwachte hitte. Plaatselijk zou de temperatuur kunnen oplopen tot 40 graden, meldt het weerinstituut.