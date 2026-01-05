Rode Kruis vraagt paraatheid vrijwilligers, stuurt eerste hulp naar Schiphol

Het Rode Kruis heeft alle regionale afdelingen maandagavond verzocht om "een verhoogde staat van paraatheid". Dat gebeurt uit voorzorg, omdat de hulporganisatie niet uitsluit dat het nodig zal zijn om bijvoorbeeld gestrande reizigers te helpen. Een klein team van vier personen is om die reden al naar Schiphol gestuurd, laat een woordvoerster weten.

"Ze gaan op Schiphol ondersteuning bieden. De vrijwilligers bieden gestrande reizigers een luisterend oor, vangen ze op met koffie en thee en voorzien ze van informatie", vertelt de woordvoerster. Van grootschalige hulpacties met bijvoorbeeld veldbedden en dekens op stations is vooralsnog geen sprake. De organisatie wil wel snel mensen kunnen inzetten als dat nodig is.

Het is dit hele jaar al bal op het grootste vliegveld van Nederland:

1:30 Chaos op Schiphol door winterweer: honderden vluchten geschrapt

"We monitoren de situatie met het winterweer continu en kijken of het nodig is om de hulpdiensten te ontlasten", legt de woordvoerster uit. Vrijwilligers hielpen vorige week lokaal nog de ambulancedienst, omdat door gladheid veel mensen uitgleden.

Mocht jij gestrand zijn omdat je vlucht geannuleerd is? Wanneer krijg je dan je geld terug? :