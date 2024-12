Reddingsactie op Noordzee: sleepverbinding gemaakt met stuurloos vrachtschip

Goed nieuws voor de zeven bemanningsleden van het stuurloze geraakte vrachtschip Valday op de Noordzee. Er is namelijk een sleepverbinding gemaakt met een sleepboot. De planning is om het schip naar de Rotterdamse haven te brengen. Het 82 meterlange schip lag vrijdag een tijd lang roerloos op de Noordzee door de storm die over het land trok.

De sleepboot Multraship Commander heeft vrijdagmiddag met succes een verbinding gelegd met het vrachtschip Valday. De reddingspoging slaagde mede dankzij de rustiger geworden zee, aldus de Kustwacht. In de ochtend werden er windsnelheden tegen de 100 kilometer per uur gemeten aan de kust, inmiddels is de windkracht afgezwakt naar windkracht 4/5 (20 - 38 kilometer per uur).

Bemanningslid gewond geraakt

De koppelactie verliep niet zonder problemen. Bij een eerdere poging om de sleepverbinding tot stand te brengen, raakte drie bemanningsleden van de sleepboot gewond. Een van hen is met een kustwachthelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt, meldt de Kustwacht.

Eerder cirkelde onder andere een politiehelikopter rond het schip om toezicht te houden, maar deze is inmiddels teruggekeerd naar de luchthaven. De Kustwacht houdt echter nog steeds een oogje in het zeil met behulp van een kustwachtvliegtuig.