Pas op: waarschuwing voor smog in dit deel van het land

In een deel van het land kunnen mensen last krijgen van smog. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze raden daarom aan om binnen te blijven en zo min mogelijk fysieke inspanningen te verrichten.

Het gaat dan met name om de luchtkwaliteit aan het einde van de middag en begin van de avond. Die is dan erg slecht te noemen in Groningen, Drenthe en Overijssel. De komende dagen zal de kwaliteit wel toenemen doordat de wind naar het zuidwesten draait.

Wat is smog?

Smog door ozon kan leiden tot (een toename van) luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.

Het ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Hart van Nederland - ANP