Overstromingen in Frankrijk: campings dicht en vakantiegangers geëvacueerd

Vakantiegangers die hun meivakantie in de Franse Dordogne gaan doorbrengen, zien hun vakantie mogelijk letterlijk in het water vallen. Door extreme regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden en geldt code oranje. Dat meldt de ANWB. Het water staat op sommige plekken hoger dan in de afgelopen 30 jaar.

Zeker tien campings zijn gesloten en bijna 140 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn meerdere wegen afgesloten. Sinds zaterdag wordt de regio zwaar getroffen door wateroverlast, en het is voorlopig nog niet voorbij: de komende dagen blijft het regenen.

Vakantiegangers in het getroffen gebied worden geadviseerd om contact op te nemen met hun accommodatie en de verkeersinformatie te raadplegen.