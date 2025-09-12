Terug

KNMI geeft code geel af vanwege stevige onweers- en regenbuien: 'Tot 30mm in korte tijd'

Vandaag, 13:50

Het KNMI heeft voor het noordoosten van Nederland code geel afgevaardigd. De weerwaarschuwing geldt omdat in het gebied onweersbuien voorkomen "met plaatselijk kleine hagel en heel veel neerslag in korte tijd", mogelijk zo'n 30 millimeter per uur.

De waarschuwing is van kracht in Flevoland, Drenthe, Groningen, Friesland en het IJsselmeergebied. Weggebruikers worden geadviseerd om langzamer te rijden en meer afstand te houden.

De verwachting is dat rond 19.00 uur de waarschuwing eindigt.

